Auszeichnung : Globus in St. Wendel erhält Preis für beste Tiefkühlkost-Abteilung in Deutschland

Globus in St. Wendel räumt Preis ab, was die Abteilung für Tiefkühlkost betrifft. Foto: B&K/Bonenberger/

St. Wendel/Köln Gegen Konkurrenten aus Speyer und Rostock hat sich das Unternehmen Globus am Stammsitz St. Wendel durchgesetzt: Die Jury der Fachzeitschrift Lebensmittel-Praxis und des Branchenverbandes Deutsches Tiefkühlinstitut befand: Der Markt im Saarland hat die beste Tiefkühl-Abteilung.

Schritt für Schritt beim laufenden Betrieb hatte Globus seinen Einkaufsmarkt am Stammsitz in St. Wendel modernisiert. Alte Regale flogen raus, moderne Präsentation und Technik hielten Einzug. Das betraf sämtliche Abteilungen – auch die für Tiefkühlkost. Und das scheint sich auszuzahlen, wenn man den Juroren glauben schenken darf.

Denn Experten der Fachzeitschrift Lebensmittel-Praxis sowie des Branchenverbandes Deutsches Tiefkühlinstitut (DTI) verliehen jetzt den Preis Tiefkühl-Star an das Haus in der nordsaarländischen Kreisstadt. Dabei setzte sich Globus gegen zwei weitere Konkurrenten durch, die dafür nominiert waren: Gleich zwei Edeka-Center kämpften ebenfalls um den Titel: Stiegler in Speyer/Pfalz sowie Warnowpark in Rostock an der Ostsee. Das berichten das Fachmagazin und DTI.

Vorbildliche Tiefkühl-Abteilung bei Globus in St. Wendel: Das finden die Juroren der Fachzeitschrift Lebensmittel-Praxis und des Brnachenverbandes Deutsches Tiefkühlinstitut (DTI). Foto: Globus St. Wendel

Die Kriterien für den Preis Tiefkühl-Star

Ausschlaggebende Bewertungskriterien waren demnach Wirtschaftlichkeit, Orientierung im Markt, Übersichtlichkeit der Abteilung sowie das Angebot an sich. „Aber auch die Präsentation insgesamt wurde genauestens unter die Lupe genommen – im Hinblick auf den Vorbildcharakter des Geschäfts für den Markt“, heißt es weiter.

In drei Kategorien bewerteten die Fachleute die konkurrierenden Geschäfte: Märkte mit einer Verkaufsfläche unter 2500 Quadratmeter, bis zu 5000 Quadratmeter und darüber. In der letzten war Globus in St. Wendel angetreten.

Pascal Beister, Geschäftsleiter bei Globus in St. Wendel, in einer Pressemitteilung seines Unternehmens: „Die Auszeichnung mit dem Tiefkühl-Star 2022 macht uns stolz und ist eine Wertschätzung unserer täglichen Arbeit.“ Die Produktpalette in St. Wendel umfasse nach eigenen Angaben 1400 Artikel, darunter auch eine starke Auswahl regionaler Angebote auf 300 Quadratmeter Tiefkühl-Verkaufsfläche.

Tiefkühl-Star: Informationen zum Preis sowie den Veranstaltern

Zu den beiden an dem Preis beteiligten Institutionen: Das Deutsche Tiefkühlinstitut hat seinen Sitz in Berlin. Dabei handelt es sich um einen Wirtschaftsverband der Tiefkühlwirtschaft. Er wurde 1956 gegründet. Die Fachzeitschrift Lebensmittel-Praxis erscheint für Lebensmittelhandel und Ernährungsindustrie alle zwei Wochen. Verlagssitz ist Münster. Ersterscheinungsjahr war 1949, einst als Neuwieder Hefte.

Zum Preis: Er wurde in Köln vergeben. In den beiden weiteren Kategorien ging er an Edeka Wilger in Borken (bis 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche) und an Hibers Frische-Center in Müllheim (bis 5000 Quadratmeter).

Globus betreibt nicht nur in Deutschland Verkaufsmärkte. Auch in Russland ist das Familienunternehmen aktiv. 19 400 Mitarbeiter gibt die Presseabteilung an. Der Jahresumsatz betrug zuletzt 3,4 Milliarden Euro.