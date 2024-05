Neue Chefin für den Beirat Globus holt vertraute Top-Managerin zurück ins Boot – was die Fachfrau in St. Wendel tun soll

St. Wendel · Sie war schon mal in führender Position bei Globus in St. Wendel. Ende 2020 verließ Petra Schäfer den Familienkonzern und ging zum Biohändler Alnatura. Dort bleibt sie auch – und kehrt trotzdem ins Saarland zurück. Was es damit auf sich hat.

28.05.2024 , 07:07 Uhr

Neuen Schwung für die Globus-Geschäftsführung – das verspricht sich die Unternehmensleitung von einer neuen Beiratsspitze. (Hier eine Aufnahme des Warenhauses in Krefeld.) Foto: Globus-SB-Warenhaus