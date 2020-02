Hoffnung für Mitarbeiter : Globus erwägt Übernahme von Real-Märkten

Saarbrücken Nach dem Verkauf der Supermarktkette Real hat die saarländische Globus-Gruppe Interesse an einzelnen Märkten geäußert. Ein Sprecher teilte mit: „Wir beobachten die Entwicklungen um Real sehr genau und haben für einige Standorte unser Interesse bekundet.

Allerdings käme als Familienunternehmen mit mittelständischer Struktur nur eine begrenzte Anzahl an Standorten überhaupt in Frage. In der Vergangenheit hatten bereits etwa Edeka und Kaufland Interesse an Übernahmen bekundet. „Gegenüber den ebenfalls interessierten Marktführern, die aufgrund ihrer Marktmacht große Standort-Pakete übernehmen könnten, befinden wir uns in einer schwächeren Ausgangsposition und müssen die nun anstehenden Gespräche abwarten“, sagte der Sprecher. Offen ließ er, ob Globus Märkte im Saarland oder bundesweit im Blick hat.