„Gottlos“ : Fleischkäs-Sushi bei Globus sorgt für Diskussionen im Netz

St. Wendel Was hat saarländisches Sushi mit der Ursprungsvariante aus Japan gemein – außer die Ausgangsform der mundgerechten Häppchen? Bei der saarländischen Handelskette Globus gibt es nun die regionalisierte Fernost-Speise im Kühlregal. Die Reaktionen darauf im Netz ließen nicht lange auf sich warten.

Was macht saarländisches Sushi außerdem aus?

Auf den ersten flüchtigen Blick zum Verwechseln ähnlich, liegt die Packung Saar-Sushi in der Kühltheke. Ebenfalls mit Reis als Grundzutat. Und statt einer Portion Soja-Soße wie bei der ursprünglichen Zubereitung liegt dem Gericht das saarländische Flüssig-Gewürz schlechthin in einer Fischform bei: Maggi. Dabei ist sowohl der farbliche als auch geschmackliche Unterschied keineswegs eklatant. Braun sind Maggi und Soja-Soße beide, außerdem enthalten sie gleichfalls den Geschmacksverstärker Glutamat.

Und wie kommt diese Speise an? Offensichtlich hat die den Saarländern nachgesagte unbändige Heimatverbundenheit auch ihre Grenzen – und zwar am Gaumen. So teilt eine Mitarbeiterin der Globus-Pressestelle auf SZ-Anfrage schriftlich mit: „Die Nachfrage ist gering, und es wird nicht so gut angenommen wie das klassische Sushi.“