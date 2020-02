Saarlouis Inexio sieht sich weiter auf Wachstumskurs. Das Saarlouiser Glasfaserunternehmen will viele neue Mitarbeiter einstellen. Das ist aber gar nicht so einfach.

Das Saarlouiser Glasfaserunternehmen will in diesem Jahr weiter kräftig wachsen. „Wir haben 150 Mitarbeiter plus geplant“, sagte Geschäftsführer David Zimmer am Dienstag in Saarlouis. Damit würde das Unternehmen die Marke von 500 Beschäftigten übertreffen. Doch hält er es für schwierig, diesen Personalabbau zu erreichen. So fehle es auf dem Arbeitsmarkt insbesondere an Experten für Glasfasertechnik. Zimmer ist aber zuversichtlich, mindestens 50 neue Beschäftigte einstellen zu können. Im vergangenen Geschäftsjahr 2018/19 (bis 30. September) stieg die Zahl der Mitarbeiter um 61 auf 381.