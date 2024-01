SZ-Umfrage bei Telekom, Vodafone & Co. Mobilfunk- und Glasfaser-Ausbau: Beim einen ist das Saarland top, beim anderen Flop

Vor knapp zwei Jahren, im Februar 2022, war großer Bahnhof in der Staatskanzlei. Der damalige Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hatte elf Telekommunikations-Unternehmen und die Chefs des Landkreistags und des Städte- und Gemeindetags geladen. Sie schmiedeten damals ein Bündnis für den Gigabit-Ausbau an der Saar. Seitdem werden landauf, landab Glasfaser-Leitungen zu den Haus- und Firmenanschlüssen (FTTH-Technik, Fibre To The Home) verlegt und Funkmasten errichtet, die eine flächendeckende Versorgung des Landes mit den schnellen Mobilfunknetzen LTE und 5G sicherstellen sollen. In Sachen Mobilfunk sind die Netzbetreiber bereits sehr weit. Beim Glasfaser-Ausbau bis zu den Häusern und Firmen geht es voran, aber es ist mühsam. Das ergab eine Anfrage unserer Zeitung.