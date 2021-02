Konzernmutter von Meguin in Saarlouis : Liqui Moly meldet Einbruch des Gewinns um 50 Prozent

Ulm/Saarlouis Der Schmierstoffhersteller hat im vergangenen Jahr kräftig investiert und neue Mitarbeiter angestellt.

Der Schmierstoffhersteller Liqui Moly hat im Corona-Jahr 2020 mit rund 25 Millionen Euro nur noch halb so viel Gewinn erzielt wie noch ein Jahr zuvor. Das teilte der Öl- und Motoröl-Additivproduzent mit Sitz in Ulm am Montag mit. Allerdings, so heißt es in der Mitteilung, habe Liqui Moly auch kräftig investiert. Neben 45 Millionen für Marketingmaßnahmen seien mehr als 100 neue Mitarbeiter eingestellt worden. Insgesamt beschäftige der Konzern damit 989 Menschen, davon 311 bei Meguin in Saarlouis. Seinen Umsatz konnte Liqui Moly im Jahr 2020 um rund 7,1 Prozent auf insgesamt 611 Millionen Euro steigern. Davon entfallen 392 Millionen Euro auf die Liqui Moly GmbH und 219 Millionen Euro auf Meguin im Saarland.