Maikundgebung in Saarbrücken „Gewerkschaften verteidigen die Demokratie“

Interview | Saarbrücken · Alle Beschäftigten an der Saar sind nach Überzeugung der IG Metall dazu aufgerufen mitzukämpfen, damit der Lebensstandard erhalten bleibt und es auch künftig Wohlstand gibt. Dafür sei auch die Teilnahme an der Maikundgebung ein Signal, sagt Ralf Reinstädtler, Festredner der diesjährigen Kundgebung am Saarbrücker Schloss und geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall.

30.04.2024 , 11:24 Uhr

Fast alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehen während iher Arbeitszeit heute unter höchsten Anforderungen, sagt der Gewerkschafter Ralf Reinstädtler. In der Industrie sei der Druck besonders hoch. Deshalb sei auch die Forderung nach einem besseren Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit heute besonders wichtig. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Von Thomas Sponticcia Redakteur Wirtschaft