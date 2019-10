Offener Brief : Verdi droht mit längerem Busfahrerstreik

Saarbrücken In einem offenen Brief zum Tag der Deutschen Einheit appelliert die Gewerkschaft Verdi an die Saarländer, den Streik der kommunalen Verkehrsbetriebe zu unterstützen. Tarifkommission und Vertrauensleute fordern die Gegenseite in dem Brief auf, zurück an den Verhandlungstisch zu kommen.

