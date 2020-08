Tarifverhandlungen : Bäckerbub-Mitarbeiter streiken in Bexbach

Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Jens Büttner

Bexbach Die Mitarbeiter des Bäckerbub-Betriebs in Bexbach haben am Dienstag gestreikt. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft NGG. In der laufenden Tarifrunde fordert die Belegschaft im Saarland und in in Baden-Württemberg höhere Löhne und Gehälter.