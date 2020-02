Tarifrunde 2020 : Gewerkschaft fordert mehr Lohn für Beschäftigte in Ernährungsbranche

Gewerkschaft fordert mehr Lohn für Beschäftigte in Ernährungsbranche

Die Gewerkschaft NGG hat den aktuellen Tarifvertrag für die rund 7000 Beschäftigten der Nährmittelindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zum 31. März gekündigt und fordert nun sechs Prozent mehr Geld. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Jens Büttner

Niedernhausen/Nonnweiler Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat in der laufenden Tarifrunde für die rund 7000 Beschäftigten der Nährmittelindustrie in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um sechs Prozent mit einer Laufzeit von zwölf Monaten und eine „überproportionale Anhebung der Ausbildungsvergütungen“ gefordert.

Das teilte die Gewerkschaft am Montag nach einer Sitzung im hessischen Niedernhausen mit. Die Forderung betrifft auch Nestlé Wagner. In dem Werk in Nonnweiler sind rund 1800 Mitarbeiter beschäftigt.