Nach Corona-Ausbruch bei Westfleisch in Nordrhein-Westfalen : NGG fordert Corona-Tests in Saar-Fleischindustrie

Saarbrücken Nachdem in einem Fleischbetrieb in Nordrhein-Westfalen mehr als 200 Mitarbeiter positiv auf das Coronvirus getestet wurden, fordert die Gewerkschaft NGG Corona-Tests auch in der saarländischen Fleischindustrie.