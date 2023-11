Bericht der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Schwarzarbeit im Niedriglohnbereich im Saarland rückläufig

Die Zahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Schwarzarbeit im Niedriglohnbereich im Saarland ist in der ersten Jahreshälfte gesunken. Das geht aus dem Bericht „Fairness-Check der Arbeit in Deutschland“ des Pestel Instituts hervor, den die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Auftrag gegeben hat. Den Daten liegen Angaben des Bundesfinanzministeriums zu Grunde. Ermittelt wurden die Zahlen für alle Bereiche des Niedriglohnsektors und exemplarisch für die Fleischwirtschaft und das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe.