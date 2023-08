Unterschiede zwischen Klinik und Praxis Großer Gehaltscheck – das verdienen Ärzte im Saarland

Ärzte – sie gelten immer noch als die „Halbgötter in Weiß“. In ganz Deutschland gibt es rund 421 300 berufstätige Ärzte, so die Bundesärztekammer. Im Saarland sind es mehr als 6500 Frauen und Männer, die diesen Beruf ausüben. Doch wie viel verdienen sie als Angestellte in Krankenhäusern, in Arztpraxen und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) oder mit einer eigen Praxis?