„Der SZ-Gehaltscheck“ Pflegeberufe im Saarland – so groß sind die Gehaltsunterschiede zu Ärzten

Die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen im Saarland sind ein großer Arbeitgeber. In den 19 saarländischen Krankenhäusern verdienen rund 14 000 Frauen und Männer ihr Geld, wie aus einer Aufstellung der Saarländischen Krankenhausgesellschaft (SGK) hervorgeht. In den Pflegeheimen gehen knapp 11 000 Beschäftigte ihrer Arbeit nach, so die Saarländische Pflegegesellschaft (SPG), davon 6100 in Vollzeit. In der ambulanten Pflege sind knapp 4240 Mitarbeiter beschäftigt, davon fast 1200 in Vollzeit.