Seelische Belastung am Arbeitsplatz : Psychisch krank durch Gehässigkeit, Missgunst und Mobbing am Arbeitsplatz

Sticheleien und Gehässigkeiten, Missgunst und Dominanzstreben sowie Ausgrenzung und Mobbing unter Kolleginnen und Kollegen sind häufige Gründe, die zu psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz führen. Die Betroffenen verspüren zunächst Angst, es folgen Verzweiflung und Depressionen. Foto: Getty Images/iStockphoto/AndreyPopov

Saarbrücken In Büros und Unternehmen können das Verhalten der Kollegen und Vorgesetzten Betroffene in eine Depression stürzen.

In einem saarländischen Unternehmen fanden zwei Angestellte wiederholt Briefe auf ihren Schreibtischen, in denen sie zum Beispiel als „blöde Kuh“ oder „dummer Polacke“ beschimpft wurden. Die Nachforschungen ergaben, dass ein Mitarbeiter der Firma die Briefe in die Hauspost gesteckt haben musste. Er konnte aber nicht enttarnt werden. Eine Frau erklärte bei einem Vorstellungsgespräch in einer Klinik, wo Mitarbeiter für die Verwaltung gesucht wurden, sie wolle den Arbeitsplatz wechseln, weil „ich in meiner Firma ständig gemobbt werde“. Ein Wechsel auf den Chefsessel einer Behörde hatte zur Folge, dass sich drei Mitarbeiter in führenden Positionen ganz buchstäblich im Aktenkeller wiederfanden. Beim Betriebsrat eines Unternehmens beschwerte sich eine Frau über einen Vorgesetzten, der sie stets nur „Schätzchen“ nannte.

Hier sind einige der Gründe für psychische Probleme am Arbeitsplatz genannt. Einerseits sind es Sticheleien und Gehässigkeiten, Missgunst und Dominanzstreben sowie Ausgrenzung und Mobbing unter Kolleginnen und Kollegen. Andererseits mangelnde Wertschätzung der geleisteten Arbeit, fehlende Anerkennung und nie Lob vom Chef und anderen Führungskräften. Das wissenschaftliche Institut der AOK (Wido) kommt zu dem Schluss, dass psychische Probleme auch auftreten, wenn die Arbeit ungleich verteilt ist und Mitarbeiter sich ungerecht behandelt fühlen.

Die häufigsten psychischen Erkrankungen sind sogenannte Anpassungsstörungen (49,9 Prozent). Damit sind Zustände psychischer Erschöpfung und Ängste gemeint. Eine solche Störung kann durch ein belastendes Ereignis bedingt sein, zum Beispiel einen Trauerfall. In Büros und Unternehmen können das Verhalten der Kollegen und Vorgesetzten Ärger und Verbitterung auslösen, es können Gefühle von Isolation und Bedrängnis aufkommen, schließlich eine dauerhafte Sorge und Angst, die in eine Verzweiflung oder Depressivität münden können. „Eine Anpassungsstörung kann sich in negativen Veränderungen des Gemütszustandes oder in Störungen des Sozialverhaltens ausdrücken“, berichtet Daniel Caroppo, Pressesprecher der Krankenkasse DAK. 41,6 Prozent der psychisch Erkrankten sind von einer Depression betroffen.

In einer aktuellen Studie berichtet die Krankenkasse IKK classic, dass sich in Deutschland 60 Prozent der Menschen von Vorurteilen und Diskriminierung betroffen fühlen. Das Kölner Marktforschungsinstitut Rheingold hatte zunächst in 40 Einzelinterviews mit Menschen ab 18 Jahren deren persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierung erhoben und dann die dabei gewonnenen Erkenntnisse in einer repräsentativen Befragung mit 1527 Teilnehmern überprüft.

Wer von Vorurteilen und Diskriminierung betroffen ist, fühlt sich weniger gesund und leidet häufiger unter Krankheiten als Nicht-Diskriminierte, besagt die Studie. „Je stärker die Diskriminierung, desto weniger gesund fühlen sich die Betroffenen.“ Beispielsweise treten Zusammenbrüche und Burn-out 3,4-mal so oft auf, Migräne und chronische Kopfschmerzen dreimal so häufig, Angststörungen und Phobien 2,8-mal, Depressionen zweieinhalbmal, Schlafstörungen 2,3-mal und Magen-Darm-Erkrankungen 2,3-mal.

Nicht nur im Internet sind Vorurteile und Diskriminierung ein alltägliches Problem, sondern auch im direkten Umgang, häufig am Arbeitsplatz. Die meisten Menschen sind sich der Existenz von Vorurteilen bewusst, und 74 Prozent sagen sogar, dass jeder bereit sein sollte, über die eigenen Vorurteile nachzudenken und sie zu überwinden. Allerdings geben nur 38 Prozent der Befragten an, selbst Vorurteile zu haben. Um seine Vorurteile gegenüber anderen Menschen abbauen zu können, muss man zu ihnen persönlich Kontakt aufnehmen. „Mindestens fünf Kontakte sind nötig, um seine Vorurteile abzubauen“, heißt es in der IKK-classic-Studie.

Deutliche Unterschiede bei der Häufigkeit psychischer Erkrankungen gibt es zwischen den Branchen. Bundesweit leiden derzeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen am häufigsten unter psychischen Erkrankungen (377 Fehltage pro 100 Beschäftigte). Die Belastungen durch die Corona-Pandemie haben die Zahl gegenüber 2019 (338 pro 100) steigen lassen. 2019 lag die öffentliche Verwaltung mit 382 Fehltagen durch psychische Erkrankungen pro 100 Versicherte an erster Stelle. Obwohl im vergangenen Jahr viele Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung im Homeoffice arbeiten konnten, gab es dennoch 328 Fehltage pro 100 Versicherter, was Platz zwei bedeutet. Beschäftige in anderen Bereichen sind oft stark belastet, haben jedoch weniger Fehltage, zum Beispiel im Handel (260 Fehltage, Platz fünf).

Woran es liegt, dass die Fehlzeiten wegen psychischer Probleme in der öffentlichen Verwaltung so hoch sind, hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zu ergründen versucht. Für eine Studie, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, hatten die Wissenschaftler rund 17 000 Beschäftigten aus verschiedenen Branchen befragt. Mitarbeiter im öffentlichen Dienst nennen häufiger als Beschäftigte in anderen Bereichen „eine hohe Arbeitsintensität“ als Grund für psychische Belastungen. 67 Prozent der Beschäftigten in den öffentlichen Verwaltungen klagen darüber, dass sie gleichzeitig „verschiedenartige Aufgaben“ betreuen müssten, 49 Prozent sehen sich bei der Arbeit zu oft gestört und unterbrochen, und 19 Prozent geben an, ständig „an der Grenze der Leistungsfähigkeit“ zu arbeiten. Die Beschäftigten fühlen sich durch eine Vielzahl von Vorschriften, Regelungswut und Kontrollen eingeengt.

Der öffentliche Dienst ist der einzige Bereich, in dem über die Hälfte der Beschäftigten (52 Prozent) über „allgemeine Müdigkeit, Mattigkeit oder Erschöpfung“ klagt. Zudem sind sie Spitzenreiter bei Kopfschmerzen (39 Prozent), nächtlichen Schlafstörungen (34 Prozent), emotionaler Erschöpfung (32 Prozent) sowie Nervosität und Reizbarkeit (30 Prozent). Der DAK-Vorstandschef Andreas Storm, ehemals Leiter der Staatskanzlei im Saarland, meint aber auch: „Heutzutage sind psychische Probleme vor allem beim Arzt-Patienten-Gespräch kein Tabu mehr. Deshalb wird auch bei Krankschreibungen offener damit umgegangen."