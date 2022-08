Energiekrise sorgt für Debatten : Saarland hilft Bürgern in Gaskrise und fordert Entlastung für Industrie

Saarbrücken/Berlin/Brüssel In der Bundespolitik wird heftig über die Gasumlage debattiert. Im Saarland werden Hilfen für Einkommensschwache geplant – und die Landesregierung pocht auf Entlastungen durch den Bund.

Preissteigerungen im Zuge der Energiekrise verstärken den Ruf nach Entlastungen und den Druck auf die Politik. Während die Gasumlage am Dienstag bundesweit für weitere Debatten sorgte, kündigte das Saarland ein Hilfspaket an, das vor allem ärmeren Haushalten helfen soll. „Das Saarland rückt zusammen – Winterhilfe Saar“ heißt die Aktion, die das Sozialministerium und der Beirat zur Armutsbekämpfung planen. Bis Mitte September solle ein Maßnahmenkatalog erarbeitet werden, „der darauf hinzielt, dass im Saarland niemand hungern und niemand frieren muss, egal in welcher Situation“, hieß es aus dem Ministerium von Magnus Jung (SPD). Konkrete Schritte, neben der Unterstützung von Wärmestuben und Suppenküchen, würden noch diskutiert, greifen sollen sie von November bis Ende März. Rund 1,5 Millionen Euro aus einem Sonderfonds gegen Armut sollen in die Aktion fließen.