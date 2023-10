Fachbetriebe erleben Ansturm „Panikkäufe“ im Saarland bei Gas- und Ölheizungen

Kaum ein Gesetz hat in der Bevölkerung so viel Verunsicherung ausgelöst wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Das umgangssprachlich als Heizungsgesetz bekannte Vorhaben und der damit verknüpfte Entwurf des Wärmeplanungsgesetzes haben die politischen Diskussionen in diesem Jahr bundesweit maßgeblich bestimmt. „Mit den beiden Gesetzen haben wir sicherlich keine demokratische und kommunikative Glanzleistung erlebt“, sagte Lesya Matiyuk, Abteilungsleiterin Energie-, Industrie- und Dienstleistungspolitik im saarländischen Wirtschaftsministerium vor rund 70 Handwerkern und Verbandsvertretern. Sie war als Vertreterin für Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) am Montagnachmittag beim Expertengespräch „Wie gelingt die Klimawende im Saarland?“ des Arbeitgeberverbands des saarländischen Handwerks. Die künftigen gesetzlichen Regelungen hätten viele Bestellungen von Öl- und Gasheizungen ausgelöst, sagte die ehemalige Geschäftsführerin des IZES in der Luminanz in Saarbrücken.