Geplante Neuregelung des Gebäudeenergiegesetzes Gas- und Ölheizungen – Heizungsbauer im Saarland sehen Regierungspläne skeptisch

Es brodelt in der Zunft der Heizungsbauer. „Die Leute rennen uns die Bude ein, weil sie nicht wissen, mit was sie in Zukunft heizen sollen und was an Kosten auf sie zukommt“, schimpft ein Handwerksmeister, der namentlich nicht genannt werden will. „Vier Seiten mit Anrufnotizen unserer Kunden legt meine Sekretärin mir jeden Tag auf den Tisch – Fragen über Fragen.“ Damit ist der Mann nicht allein, bei seinen Kollegen geht es ähnlich zu. „Auch wir haben einen sprunghaften Anstieg bei den Anfragen“, sagt Matthias Martin, Geschäftsführer der Neunkircher Heiztechnik-Firma Martin.