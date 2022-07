Furcht vor Pleitewelle im Winter : „Dann bricht die Versorgung zusammen“: Saarländische Stadtwerke schlagen Alarm

Die saarländischen Stadt- und Gemeindewerke befürchten wegen der Erdgas-Krise in diesem Winter eine Pleitewelle. Sie fordern Hilfen des Bundes und sehen ein Verbot von Stromsperren skeptisch. Foto: IMAGO/Future Image/imago stock

Saarbrücken Sollten die Stadt- und Gemeindewerke im Saarland wegen der Gas-Krise in die Insolvenz abgleiten, breche die Versorgung zusammen, warnt der Verband Kommunaler Unternehmen. Die Kommunen sind alarmiert – und richten sich in einem Brief an Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.