Keine Dividende, aber weiteres Wachstum : Wie Orbis aus Saarbrücken Corona trotzt

Die Corona-Krise hat die Orbis AG mit Sitz in Saarbrücken-Burbach zwar nicht verschont, aber keineswegs in eine Krise gestürzt. Foto: ORBIS AG/Fotografie: Angelika Klein

Saarbrücken Die Aktionäre des IT-Unternehmens müssen erst einmal verzichten. Doch der Vorstand hat auch gute Nachrichten.

Einige Aktionäre des Saarbrücker Software- und IT-Beratungsunternehmens Orbis sind unzufrieden. Nicht, weil bei dieser virtuellen Hauptversammlung am Donnerstag wegen der Corona-Bestimmungen das in den vergangenen Jahren übliche üppige gemeinsame Mittagessen wegfällt. Vielmehr stören sie sich daran, dass sie finanziell leer ausgehen und auf eine Dividende für 2019 verzichten müssen.

Ein Grund dafür: Das Unternehmen will angesichts der Corona-Krise die liquiden Mittel beisammen halten. So erklärt es Vorstandschef Thomas Gard. Ein weiterer Grund wiegt wohl noch schwerer. „Es ist nicht unsere Geschäftspolitik, dass wir aufgrund einer ungewissen Zukunft wegen Corona den Mitarbeitern das variable Gehalt kürzen, sie auf Verzicht von Gehaltserhöhungen und eine Gehaltskürzung durch Kurzarbeit einstimmen – und dessen ungeachtet den Aktionären eine Dividende auszahlen“, sagt Gards Stellvertreter, der Orbis-Finanzchef Stefan Mailänder. In dieser Krisensituation müssten alle den Gürtel enger schnallen, sagt er und meint damit offensichtlich auch die Aktionäre. In der Abstimmung am Ende der Versammlung billigen die allermeisten Anteilseigner die Linie des Vorstands, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Und Vorstandschef Gard stellt für die Zukunft Zahlungen in Aussicht. Er versichert: „Nach der Krise werden wir sicher zu unserer gewohnten Dividendenpolitik zurückfinden.“