Bewerbung ab sofort möglich Warum die Preisgelder für den Game Award Saar erhöht wurden – aber kein Preis für das „beste Spiel“ ausgeschrieben ist

Es sei immer noch möglich, dass es einen Preis für das beste saarländische Spiel gebe, dieses werde nun aber gegebenenfalls in der Kategorie Sonderpreis prämiert. Die Befürchtung, dass lediglich Konzepte und Prototypen, aber keine fertigen Spiele eingereicht werden können, kann Kaiser zerstreuen. Man habe mittlerweile die Teilnahmebedingungen angepasst, damit klarer werde: „Es fällt keiner durchs Raster.“ In den Bedingungen heißt es zum Sonderpreis nun: „Eingereicht werden können Spiele, Prototypen und/oder Konzepte, die auf einem besonders auszeichnungswürdigen Konzept beruhen oder sich anderweitig durch auszeichnungswürdige Aspekte hervorheben (innovatives oder besonders kreatives Art Design oder Musik; besondere technologische Innovation, neuartige Spielmechanik etc.)“ Das Preisgeld in dieser Kategorie könne variieren. Zudem sei es möglich, dass Sponsoren weitere Preise ausschreiben oder bestehende Preisgelder aufstocken.