Galeria-Verkauf scheint perfekt Kaufhof-Mitarbeiter machten schon Erfahrung mit US-Investor und Fußball-Präsidenten

Galeria Karstadt Kaufhof beantragte das dritte, aktuelle Insolvenzverfahren beim Amtsgericht am Sitz der Konzernzentrale in Essen am 9. Januar. Richter eröffneten es Ostermontag, 2. April. Am 28. Mai soll der Gläubigerausschuss über den Insolvenzplan von Verwalter Stefan Denkhaus entscheiden. Dieses Gremium hat es dann letztlich auch in der Hand, ob sie den Kaufvertrag genehmigen. Dann wird wohl auch klar, was aus Karstadt in Saarbrücken wird. Also dauert die Hängepartie für die Belegschaft noch an.