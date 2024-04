Nach Verkauf der Warenhaus-Kette Ungewissheit für Galeria-Beschäftigte beenden – das fordert Verdi Saar-Trier von Neu-Eigentümern

Zwar hatte das Management am Stammsitz in Essen sowie Insolvenzverwalter Stefan Denhaus in einem Brief an die Mitarbeiter im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung mit den neuen Eignern Stellenabbau und Filialschließungen angekündigt. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen fordert Verdi nun aber, „dass keine weiteren Arbeitsplätze abgebaut und faire Arbeitsbedingungen gewährleistet werden“. Das gaben Arbeitnehmervertreter am Wochenende bekannt.