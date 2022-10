Reaktion von Verdi Saar auf Galeria-Krise : 200 Galeria-Mitarbeiter in Saarbrücken bangen um Jobs

Saarbrücken Die Galeria-Mitarbeiter im Saarland brauchen mehr als Tarifsicherheit, sagt Verdi-Sekretär Alex Sauer. Er fordert kürzere Öffnungszeiten in den beiden Saarbrücker Filialen – und hat auch Ideen zum Parken.

Der Warenhaus-Riese Galeria Karstadt Kaufhof wankt – und rund 200 Mitarbeiter an den letzten verbliebenen Filialen im Saarland bangen erneut um ihre Einkünfte. Denn die Galeria-Gesellschaft, die in einem Sanierungsprozess steckt, hat den 2019 geschlossenen „Zukunftstarifvertrag“ überraschend und außerordentlich gekündigt (die SZ berichtete). In diesem Tarifvertrag war der Beitrag der Mitarbeiter für eine Stabilisierung des Unternehmens geregelt worden. Unter anderem hatten die Mitarbeiter auf Gehalt verzichtet. Die Jahressonderzahlung – Urlaubsgeld – war auf 62,5 Prozent des Tarifentgeldes abgesenkt worden, auch wurde ein Teil davon nicht bar, sondern in Warengutscheinen an Mitarbeiter weitergegeben. Dies erläutert Alex Sauer, der für Galeria zuständige Gewerkschaftssekretär Handel der Gewerkschaft Verdi (Bezirk Region Saar Trier).

„Mir fehlt jegliche Phantasie, um mir auszumalen, worauf die Beschäftigten jetzt noch verzichten könnten“, sagt er und beziffert das Durchschnittsgehalt der Galeria-Mitarbeiter auf rund 2600 Euro. Zudem nennt er die bereits jetzt von Verdi festgelegte „rote Linie“: „Über Arbeitszeitverlängerungen reden wir nicht.“ Dies gelte generell. Unternehmen versuchten derzeit, Verdi zu „brechen“ und die 40-Stunden-Woche auszuhebeln, um die Wochenarbeitszeit auszudehnen.

Aktuell, so Sauer, werde auf Bundesebene von Verdi geprüft, ob die außerordentliche Kündigung wegen der ins Feld geführten finanziellen Probleme überhaupt rechtens sei. Mit einer Entscheidung rechnet Sauer in rund vier Wochen. Erst dann, sagt er, bekäme man Klarheit über die Forderungen von Galeria an die Belegschaft: „Bisher gibt es meines Wissens keinerlei Vorschläge.“

Die Verhandlungs-Hoheit liegt bei der Bundestarifkommission von Verdi. Nichtsdestotrotz hat Sauer eigene Vorstellungen, wie die Krise zu bewältigen wäre. Zum einen rät er dem Unterehmen dringend zu komprimierteren Öffnungszeiten. Bereits eine Stunde früher zu schließen, bringe enorme Einsparungen. Zudem fordert er weitere staatliche Hilfen – Galeria wurde bereits mit 680 Millionen Euro Steuergeld gestützt. Nicht zuletzt sieht Sauer den Eigentümer René Benko in der Pflicht. Der habe beim Verkauf von Kaufhof/Karstadt 2018/2019 das „Tafelsilber“ eingesackt, sprich bedeutende Immobilien in 1a-Innenstadt-Lagen, und dessen Signa Holding mache satte Gewinne.

Aber auch lokale Akteure müssten für den Erhalt der beiden Galeria-Häuser kämpfen, sagt der Verdi-Vertreter, etwa die Landesregierung und Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt, der sich als Reformer und „Held der Innenstadt“ sehe. Um den Handel und die Warenhäuser zu stützen, müsste es zwingend vergünstigte ÖPNV-Tarife und deutlich verbilligte Parkgebühren geben, meint Sauer. „Im Sommer haben wir gesehen, dass viel mehr Menschen in die Landeshauptstadt kamen. Es gibt ein Interesse, sich zu treffen. Vor allem die Best-Ager wollen nicht zuhause am Computer shoppen, sondern haben Erwartungen an Qualität und Fachberatung.“ Just dafür stünde Galeria. Außerdem sagt der Verdi-Vertreter auf Grund der Ukraine- und Energiekrise eine hohe Zahl an Insolvenzen kleinerer Einzelhandelsgeschäfte voraus: „Die Kleinen werden gehen, die Großen bleiben.“