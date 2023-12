Spekulationen um Übernahme durch Peek & Cloppenburg Zukunft von Galeria wieder offen? Strategiechef verlässt möglichen Investor

Ungeachtet dessen, ob Peek & Cloppenburg andernorts Gebäude von Galeria übernimmt, scheint die Übernahme des ehemaligen Kaufhofs in Saarbrücken oder von Karstadt in Saarbrücken sehr unwahrscheinlich. Schließlich hat Peek & Cloppenburg in Saarbrücken bereits eine große Filiale über mehrere Stockwerke in bester Innenstadtlage. Die Beschäftigten im Saarland dürften von einer möglichen Übernahme von Galeria-Standorten durch Peek & Cloppenburg also eher nicht profitieren.