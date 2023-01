Meinung : Für den Energie-Bedarf der Zukunft

Saarbrücken/Dortmund Wachsender Energiebedarf braucht entsprechende Übertragungsnetze. Diese sollen allerdings mit Segen der Bundesnetzagentur auch französischen Atomstrom nach Deutschland bringen können.

Der Übertragungsnetz-Betreiber Amprion macht das Saarland fit für den Energie-Bedarf der Zukunft. Dafür nimmt das Dortmunder Unternehmen allein bis 2027 rund 311 Millionen Euro in die Hand. Denn die technischen Herausforderungen sind hoch, wenn der Stromverbrauch im Saarland in den kommenden Jahren spürbar steigt. Allein die beiden Elektrolichtbogen-Öfen, die die saarländische Stahlindustrie künftig betreiben will, um Stahl möglichst klimaneutral zu erzeugen, benötigen Unmengen an Strom. Wenn der chinesische Batterie-Konzern SVolt seine Fabrik in Überherrn baut, wird auch dieser viel elektrische Energie brauchen, um die Stromspeicher für Elektro-Autos produzieren zu können. Wenn dazu noch zahlreiche E-Autos auf unseren Straßen rollen und elektrisch betriebene Wärmepumpen die Öl- oder Gasheizungen ersetzen sollen, wird der Stromverbrauch erneut kräftig steigen.