Dillingen/Völklingen Die Führung von Stahl-Holding-Saar, Dillinger Hütte und Saarstahl wird zusammengelegt. Das soll auch ein Zeichen nach außen setzen.

In der ersten Phase dieser Strategie wurden bereits die Zuständigkeitsbereiche der Vorstände beider Unternehmen zusammengelegt mit dem Manager Tim Hartmann an der Spitze. Dieser baut Doppelstrukturen ab, verfolgt konsequent einen Kurs zum Zusammenwachsen von Dillinger Hütte sowie Saarstahl und spricht nur noch von „One Company“. Anfang Juli folgt nun ein weiterer entscheidender Schritt auf diesem Weg. Dieser Schritt hat strategisch noch größere Auswirkungen. Denn jetzt werden auch die Organisationsstrukturen „ganz oben“ zusammengelegt. Entsprechende Entscheidungen hat der Aufsichtsrat der Stahl-Holding-Saar (SHS) in seiner Sitzung am Dienstagabend auf den Weg gebracht. Kern der Beschlüsse ist eine „vollständige Personenidentität“ zwischen der Geschäftsführung der SHS und den Vorständen der Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke (Dillinger) sowie von Saarstahl. Was in der Folge nichts anderes heißt, als dass die Vorstände beider Hütten künftig auch der Geschäftsführung der SHS angehören, die alle strategisch wichtigen Entscheidungen für die saarländische Stahlindustrie trifft.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2020 treten auch die beiden Vertriebsvorstände Günter Luxenburger (Dillinger) und Klaus Richter (Saarstahl) in die Geschäftsführung der SHS ein. Sie werden zugleich weiter ihre Funktionen bei der Dillinger beziehungsweise Saarstahl wahrnehmen. Die neue Geschäftsführung der SHS besteht damit aus Tim Hartmann als Vorsitzendem, Martin Baues, Jörg Disteldorf als designiertem Nachfolger des in Ruhestand gehenden Peter Schweda sowie Günter Luxenburger und Klaus Richter. Die Neuausrichtung an der Spitze erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem die Stahlindustrie in immer heftigeren weltweiten Marktturbulenzen agiert. Solchen, die zuletzt auch zu roten Zahlen in beiden Saar-Hütten geführt haben. Zugleich rumort es auch im Umfeld heftig, geraten große Mitbewerber wie Thyssen-Krupp und Salzgitter ebenfalls in immer größere Schwierigkeiten. Branchenbeobachter spekulieren in jüngster Zeit daher auch häufiger über die Möglichkeit einer Deutschen Stahl AG, der Thyssen-Krupp, Salzgitter, Dillinger und Saarstahl angehören könnten. Dieses Konstrukt könnte möglicherweise dazu dienen, die weltweiten Turbulenzen besser in den Griff zu bekommen. Doch die neu gestellten Weichen an der Spitze der saarländischen Stahlindustrie signalisieren eindeutig, dass man von solchen Lösungen gegenwärtig nichts wissen will. Zumal gerade die Konstruktion der Montanstiftung in Verbindung mit der SHS als den höchsten Gremien in der saarländischen Stahlindustrie in den vergangenen Jahrzehnten dafür gesorgt hat, dass das verdiente Geld auch komplett an der Saar verbleibt und wieder in die Unternehmen investiert wird.