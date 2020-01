Frühere Halberg Guss: Jetzt reden die Halberger

Saarbrücken Den Gusswerken Saarbrücken droht die Schließung. Das Schicksal der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt dieses SZ-Beitrags. Acht langjährige Beschäftigte erzählen, was sie bewegt.

Halberg Guss muss leben! Unzählige Male haben Mitarbeiter der Brebacher Traditionsgießerei diesen Satz geschrien – 2018 im langen Kampf gegen das Geschäftsgebaren der ehemaligen Eigentümer, der Prevent-Gruppe. In wenigen Wochen, am 31. März, könnten sich alle Mühen, alles Bangen und Hoffen als vergeblich herausstellen. Dann droht die Schließung. Falls die Bemühungen scheitern, dass die heutigen Gusswerke Saarbrücken die rettenden Aufträge von VW oder Daimler ergattern, um weitermachen zu können – mit 400 Beschäftigten unter der Regie der Neunkircher Ferraro Group, des großen Abrissunternehmens, das als Investor bereitsteht.

„Es gibt immer noch Gespräche – schwierige Gespräche“, sagte Insolvenzverwalter Franz Abel am Dienstag auf Anfrage. „Man muss vom Schlimmsten ausgehen“, sagte er. Also der Schließung Ende März. Doch „die Hoffnung stirbt zuletzt“. Eine rettende Lösung sei weiterhin möglich. So habe er es auch den Mitarbeitern erklärt, sagte der Insolvenzverwalter.