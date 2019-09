Saarbrücken Die Gusswerke Saarbrücken haben Ende August offenbar auch die Löhne nicht gezahlt.

Frank Günther, Geschäftsführer der Dachgesellschaft Avir Guss Holding, hatte am Dienstag allerdings angekündigt, dass die Finanzierung des Unternehmens nun gesichert sei und das ausstehende Geld in den nächsten Tagen gezahlt werde. Ein konkretes Datum nannte er nicht. Die Großkunden VW und General Motors hatten sich laut Günther schriftlich verständigt, wer in welchem Umfang die Lasten der Sanierung der früheren Neue Halberg Guss trägt. Damit wäre auch der Weg frei für nötige Zukunftsinvestitionen in die Standorte Saarbrücken und Leipzig. Wenn die Löhne nicht in Kürze eingehen sollten, werde die IG Metall ihren Mitgliedern Rechtsschutz gewähren und sie dabei unterstützen, an ihr Geld zu kommen, sagte Patrick Selzer, der erste Bevollmächtigte der Gewerkschaft in Saarbrücken.