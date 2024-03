Messe „Ismma“ startet am Samstag Saar-Friseure zeigen im E-Werk ihr ganzes Können

Am kommenden Wochenende ist das Saarbrücker E-Werk fest in der Hand der saarländischen Friseurinnen und Friseure: Die Abkürzung „Ismma“ steht für „Innung-Saarland-Mode-Messe-Award“. Diese Auszeichnung sowie einige weitere Programmpunkte stehen am Samstag, 9. März, und am Sonntag, 10. März, im Mittelpunkt der gleichnamigen Messe.