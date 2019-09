V&B Fliesen GmbH : Französische V&B-Mitarbeiter demonstrieren in Merzig

Foto: BeckerBredel 11 Bilder Französische Mitarbeiter von V&B Fliesen demonstrieren in Merzig.

Merzig Rund 85 Mitarbeiter des französischen Werks in La Ferté-Gaucher der V&B Fliesen GmbH haben sich am Mittwoch zu einem Demonstrationszug am Merziger V& B-Werk getroffen.

Gemeinsam gingen die Demonstranten zum historischen Stadthaus, um in einer Kundgebung den Grund für den Streik zu erläutern: Das Werk in der Nähe von Paris wird Ende Oktober geschlossen. 113 Mitarbeiter sind betroffen (wir berichteten). Den Demonstranten geht es jetzt vor allem darum, Abfindungen oder einen Sozialplan zu erzielen. „Wir kämpfen für unser Recht und wollen auf uns aufmerksam machen“, sagte Ghislain Remey von der Gewerkschaft CGT.