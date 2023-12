Überzeugt mit Gesellenstück Fotografin gewinnt auf Bundesebene „Silber“ und ein Meisterstipendium

Eine Brillenkollektion fotografieren, das ist das eine. Den Models dazu noch die passenden Kleider zu nähen, damit alles Ton in Ton ist – das ist preisverdächtig. Genau so sahen es auch die Juroren der Gesellenprüfung an der Berufsfachschule für Fotografie in Trier, denn sie bewerteten die Arbeit der 23-jährigen Bischmisheimerin Nina Schmeer als bestes Gesellenstück des Jahrgangs. Nina Schmeer wurde damit Saarlands landesbeste Fotografin im Handwerk. Und nicht nur das: Auf Bundesebene holte sie „Silber“ und hat somit das zweitbeste Gesellenstück in ganz Deutschland vorgelegt.