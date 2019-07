Umfrage : Saarländer blicken pessimistisch auf die Wirtschaft

Berlin Die Hälfte der Bürger (50 Prozent) rechnet einer Umfrage zufolge damit, dass sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland in den kommenden Jahren verschlechtern wird.

Große regionale Unterschiede zeigt die am Montag veröffentlichte Forsa-Umfrage bei den Erwartungen für die Entwicklung der Wirtschaft im eigenen Bundesland: Am positivsten fallen die Einschätzungen dabei in Sachsen und Thüringen aus, wo im Herbst die Landtage neu gewählt werden. Besonders negativ fallen die wirtschaftlichen Erwartungen im Saarland aus: Hier rechnen nur elf Prozent mit einer Verbesserung, 64 Prozent mit einer Verschlechterung. Die Einschätzung für ganz Deutschland fällt dagegen laut Forsa in allen Bundesländern ähnlich aus – Bremen ausgenommen, das bei der Umfrage nicht berücksichtigt wurde.