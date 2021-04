Saarlouis geht wieder leer aus : Ford baut neues leichtes Nutzfahrzeug in Rumänien

Ford baut neues leichtes Nutzfahrzeug in Rumänien

Wie es nach dem Ende des Focus’ in Saarlouis weitergehen soll, ist weiterhin unklar. Foto: Ruppenthal

Craiova/Saarlouis Ab 2023 sollen die ersten Transporter in Craiova vom Band laufen. Damit geht eine weitere Großinvestition am Standort Saarlouis vorbei.

Der US-Autobauer Ford hat angekündigt, ein neues leichtes Nutzfahrzeug in seinem rumänischen Werk in Craiova bauen zu wollen. Dazu sollen 300 Millionen Euro in den Standort investiert werden. Die Produktion des bisher namenlosen Transporters soll 2023 beginnen, eine vollelektrische Version dann 2024 folgen.