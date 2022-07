Ansage der Betriebsräte : Was bei der Ford-Entscheidung in Saarlouis schiefgelaufen ist

Das große Logo von Ford, das auf dem Parkplatz des Werks Saarlouis steht. Foto: dpa/Oliver Dietze

Kirkel Die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Betriebsräte in unternehmensstrategischen Fragen „müssen erheblich erweitert werden“. Das forderten Christiane Benner, Zweite Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall, und Jörg Caspar, Erster Bevollmächtigter der Verwaltungsstelle Neunkirchen, in einem Gespräch mit unserer Zeitung am Rande eines Betriebsräte-Kongresses in Kirkel.