Mehrere Autohersteller haben Interesse : Neuer Investor für Ford-Werk Saarlouis zum Greifen nahe – warum es jetzt schnell gehen soll

Foto: Ruppenthal 18 Bilder Entscheidung ist gefallen: Impressionen vom Ford-Werksgelände in Saarlouis

Saarbrücken/Saarlouis Gute Nachrichten für Saarlouis: Wirtschaftsminister Jürgen Barke hat einen neuen Investor für das Ford-Gelände in Saarlouis an der Angel. Warum es jetzt eilt, wie der Zeitplan konkret aussieht und was Barke gegenüber Ford vertraglich festhalten will.