95 Millionen Euro Kaufpreis Land sichert sich Kaufoption für Ford-Gelände in Saarlouis

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger teilte mit: „Eine Nachfolgelösung für eine bestehende industrielle Produktion dieser Größenordnung zu organisieren - am besten im laufenden Betrieb - ist eine Herausforderung, die kein Vorbild hat.“ Man arbeite an einer guten Lösung für den Ford-Standort, um möglichst viele Arbeitsplätze künftig hier zu haben. „Der nun offiziell unterzeichnete Kooperationsvertrag ist ein wesentlicher Schritt“, so Rehlinger.