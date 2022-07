Resolution des Saarlouiser Stadtrats : „In veränderter Form“ und „schnellstmöglich“ – Forderung nach Perspektive am Standort für Ford-Mitarbeiter

Das Firmenlogo des Autoherstellers Ford in Saarlouis. Foto: BeckerBredel

Saarlouis Das Thema Ford war gestern Anlass für eine Sondersitzung im Stadtrat Saarlouis. In der dort beschlossenen Resolution wird gefordert, den Mitarbeitern schnell eine Perspektive am Standort anzubieten – wenn auch in anderer Form als zuvor.