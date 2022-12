„Alles kann klappen, alles kann schiefgehen“ : Ford-Werk Saarlouis: Im Frühjahr soll erste Entscheidung fallen

Saarlouis Wie geht es mit dem Ford-Werk in Saarlouis weiter? Noch im Frühjahr des kommenden Jahres soll Wirtschaftsminister Jürgen Barke zufolge eine Richtungsentscheidung fallen.

Bis Ende März 2023 soll zumindest eine Entscheidung fallen, in welche Richtung es am Ford-Standort in Saarlouis gehen soll. Das teilte der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) am Freitag am Rande des Wirtschaftsausschusses im Landtag mit. Dort hatte er die Abgeordneten über den aktuellen Stand der Verhandlungen mit Fordund möglichen Investoren informiert.