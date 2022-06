Die Woche der Entscheidung : Welche Zukunfts-Szenarien sind für das Ford-Werk in Saarlouis denkbar?

Foto: Ruppenthal

An diesem Mittwoch oder Donnerstag ist es so weit. Jetzt ist für die Ford-Belegschaft in Saarlouis und das Saarland die Woche der Entscheidung. Was passiert in Zukunft mit dem Werk in Saarlouis?