Wie geht es weiter in Saarlouis? : Interne Mail: Ford-Chef Sander legt Zeitplan für Ford-Werk vor – Beschäftigungssicherung bis 2025 steht

Bei der Betriebsversammlung bei den Saarlouiser Fordwerken redete auch Ford-Chef Martin Sander. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Ford-Chef Martin Sander hat am Donnerstag in der Betriebsversammlung und in einer internen Mail darüber informiert, wie und wann es für die Ford-Werke in Saarlouis weitergehen kann.