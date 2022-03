Umbau des Gesamtkonzerns : Ford teilt Fahrzeuggeschäft in zwei Sparten – Was bedeutet das für Saarlouis?

Ford teilt Fahrzeuggeschäft in zwei Sparten – Was bedeutet das für Saarlouis?

Der US-Autokonzern Ford schafft für seine Fahrzeuge zwei unterschiedliche Geschäftszweige. Unter dem Namen Ford Model e werde man Elektroautos bauen, Ford Blue werde sich um die traditionellen Autos mit Verbrennungsmotoren kümmern. Was bedeutet das für Saarlouis?

Der US-Autobauer Ford will seine Elektro-Offensive durch einen großen Konzernumbau beschleunigen. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch an, das Geschäft mit batteriebetriebenen und vernetzten Fahrzeugen in Zukunft in einer eigenständigen Sparte zu betreiben. Dieser Geschäftsbereich soll unter dem Namen Ford Model e laufen. Das traditionelle Hauptgeschäft nennt sich künftig Ford Blue. Die zwei Sparten würden sich gegenseitig ergänzen, gab Ford-Geschäftsführer Jim Farley an.