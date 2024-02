Neue Details zum Sozialplan bekannt So hoch fallen die Abfindungen bei Ford in Saarlouis aus

In der vergangenen Woche haben sich Ford-Geschäftsleitung und Gewerkschaft IG Metall auf einen Sozialtarifvertrag geeinigt. Am 22. Februar haben die Gewerkschaftsmitglieder darüber abgestimmt und mit über 90 Prozent den Sozialtarifvertrag angenommen. Was im Detail für die Beschäftigten verhandelt wurde: