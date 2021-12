Schlechte Nachrichten im Ford-Werk : Noch im Januar Kurzarbeit bei Ford Saarlouis

Mitarbeiter im Ford-Werk in Saarlouis Foto: Ruppenthal

Saarlouis Die Situation bleibt angespannt. Auch im Dezember und Januar kommt es zu Lieferengpässen bei den Halbleitern. Dadurch kommt es noch bis Ende Januar für mehrere Tage immer wieder zu Kurzarbeit.

Bis wann wird es zu Kurzarbeit kommen?

Weiter heißt es in der Mitteilung des Betriebsrats: „Aufgrund der uns nunmehr vorliegenden Verfügbarkeitsannahmen unserer Lieferanten werden wir auch in den Monaten Dezember 2021 und Januar 2022 nicht wie vorgesehen produzieren können, was eine weitere Verkürzung der regelmäßigen betrieblichen Arbeitszeit erforderlich macht.