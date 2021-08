Zwei-Schicht-Betrieb bei Ford Saarlouis : Ford Saarlouis nimmt Produktion wieder auf – warum das Zittern bis Jahresende weitergeht

Ford Saarlouis produziert nach den Werksferien ab dem kommenden Montag erstmals seit Monaten wieder im Zwei-Schicht-Betrieb. Foto: BeckerBredel

Saarlouis Ford setzt ein klares Zeichen. Nach dem Werksurlaub beginnt am Montag die Produktion im Saarlouiser Werk von Anfang an im Zwei-Schicht-Betrieb. In den vergangenen Monaten war wegen Liefer-Engpässen von Mikrochips nur ein Ein-Schicht-Betrieb möglich. Doch noch bis Ende des Jahres wird das Bangen weitergehen.