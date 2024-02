Nach Einigung über Sozialvertrag Land hat konkrete Pläne für Teil des Ford-Geländes – Start noch 2024

Die Pläne stellten Barke, seine Staatssekretärin Elena Yorgova-Ramanauskas und Thomas Schuck, Geschäftsführer der Strukturholding Saar (SHS), vor Journalisten in Saarbrücken vor. Demnach gibt es nun erste Klarheit über einen Teil der Flächen auf dem Ford-Gelände – nämlich für 25 Hektar, also rund ein Fünftel der 120 Hektar. Hier und in Hallen des Supplierparks, die einer Landesgesellschaft gehören, sollen Investoren aus dem Bereich Hochenergietechnologie, Batteriezellfertigung. Kreislaufwirtschaft sowie Elektrolyse (also Herstellung von Wasserstoff) einziehen. Entsprechende Absichtserklärungen („Letter of Intent“) gebe bereits. Die Namen beteiligter Firmen würden mit Blick auf weitere Verhandlungen aber nicht genannt. Ford hatte angekündigt, einen Teil des Werksgeländes in Saarlouis schnell zur Verfügung stellen. Derzeit sind in Saarlouis 3750 Menschen bei Ford, 1000 beim Supplier-Park beschäftigt.