Einordnung Die Ford-Neuigkeit aus Saarlouis lässt gleich dreierlei Rückschlüsse zu

Allmählich wird klar, welches „Spiel“ alle Beteiligten rund um die Weiternutzung des Ford-Geländes in Saarlouis spielen. Und jeder hat seine eigenen Interessen. So „überrascht“ der Betriebsrat am Mittwoch mit der Ankündigung einer Betriebsvereinbarung, nach der 1000 Beschäftigte eine Beschäftigungsgarantie bis 2032 bekommen – und damit sieben Jahre länger, als Ford überhaupt noch an der Saar produziert.