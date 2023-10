Hinter den Kulissen gab es Krach Neue Details zum Abbruch der Ford-Verhandlungen – und ein erneutes Gesprächsangebot

Großer Schock für die rund 4500 Beschäftigten im Ford-Werk Saarlouis und weitere rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im benachbarten Industriepark. Es gibt auch jetzt immer noch keine Einigung mit einem neuen Investor für das Ford-Gelände. Dies mussten am Donnerstag in der Betriebsversammlung der Betriebsratsvorsitzende des Ford-Werkes Saarlouis, Markus Thal, den Beschäftigten in Anwesenheit der Unternehmensleitung und des saarländischen Wirtschaftsministers Jürgen Barke (SPD) in der Betriebsversammlung mitteilen. Dabei wollte die Landesregierung mit einem möglichen Investor bis Ende September letzte Details klären und das Ergebnis einer Ansiedlung eigentlich in der Betriebsversammlung verkünden.