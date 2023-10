Investor für Ford Saarlouis abgesprungen Betriebsrat überrumpelt von Absage – SPD erhebt schwere Vorwürfe gegen Ford

Thal schreibt in einer Mitteilung: „Jetzt müssen wir uns der möglichen neuen Realität stellen und dabei ist für uns eins klar: Ford ist nach wie vor in der sozialen Verantwortung.“ Der Betriebsrat werde die Geschäftsführung in die Pflicht nehmen. „Eine Investorenlösung scheint auf Grund des jüngsten Verlaufs unwahrscheinlich.“